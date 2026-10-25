Göztepe evinde Çorum FK’yı ağırlıyor: İzmir’de heyecan dorukta!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı, İzmir'de oynanan nefes kesici bir karşılaşmayla hız kesmeden devam ediyor. Ligde üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Göztepe, taraftarlarının muazzam desteği önünde Arca Çorum FK'yı konuk ediyor.

KRİTİK MÜCADELE EKRANLARDA

Bugün saat 19:00 itibarıyla başlayan zorlu 90 dakika, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanıyor. Ev sahibi Göztepe taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada ter dökerken, konuk Çorum FK ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

GÖZTEPE - ÇORUM FK İLK 11'LER:

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Henrique, Juan

ÇORUM FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Çağlar, Smolcic, Diomande, Berat, Ramadani, Cengiz, Kyziridis, Ramirez