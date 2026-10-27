Göz-Göz’ün gençleri Avrupa sahnesinde

GÖZTEPE U19 Takımı, bugün UEFA Gençlik Ligi'nde sahaya çıkacak. Futbolda 56 yıl sonra Avrupa arenasına gençlerle dönen sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. AFAS Training Centre Sahası'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Rövanş ise 3 Kasım'da Doğanlar Stadı'nda oynanacak. Futbolda A takım düzeyinde yarım asrı aşkın süredir Avrupa kupalarına katılamayan Göztepe son olarak 1970 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Zabrze ile oynadığı son Avrupa maçını 3-0 kaybetmişti. Geçen sezon UEFA Gençlik Ligi'ne katılmak için Play- Off finalinde Trabzonspor'u 3-1 yenen Göztepe tarihi bir sonuca imza atarak Avrupa vizesini almıştı. G.Saray ve F.Bahçe'yle birlikte ülkemizi gençlerde bu yıl Avrupa'da temsil eden 3 kulüpten biri olan Göztepe, AZ Alkmaar'ı elemesi halinde diğer turda Dinamo Kiev-Rangers maçının galibiyle eşleşecek.