Göztepe fırtınası

GÖZTEPE kötü başladığı sezonda yaptığı müthiş çıkışla gözünü üst sıralara dikti. Ligde ilk 6 maçında hiç galip gelemeyip 3 puanla düşme hattına gerileyen İzmir ekibi 3 haftalık milli ara sonrası müthiş çıkış yaptı. Deplasmanda Eyüpspor 'u 4-0, Kocaelispor 'u 2-1 yendikten sonra evinde Arca Çorum FK 'yı da 2-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip ilk kez 3'te 3 yaparak puanını 12'ye çıkardı. Göztepe geçen sezonun ardından ilk kez üst üste 3 galibiyet aldı. İzmir temsilcisi son olarak geçen yıl ilk yarının son iki ve ikinci yarının ilk haftasında Gaziantep FK, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u art arda yenmişti. Ligde bu sezon daha önce evinde oynadığı 3 maçı da kazanamayıp 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Göztepe, taraftarlarına ilk kez galibiyet sevinci de yaşattı. Futbolda Süper Lig 'de yer almasının yanı sıra son yıllarda salon sporları ve olimpik branşlarda büyük atılım yapan Göztepe takım sporlarında haftayı 3'te 3'le kapattı.

ÜÇ BRANŞTA ZAFER HAFTASI

A takımlar düzeyinde futbol takımının Süper Lig'deki 2-0'lık Çorum FK zaferinin yanı sıra kadın voleybol takımı Göztepe, Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip ilk 2 maçı kaybederek başladığı sezonda bu galibiyetle 2'de 2 yaptı. Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon şampiyonlukla Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Göztepe, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 90-88 yenerken 7 maçta 6 galibiyetle zirve yarışını sürdürdü. Göztepeli cimnastikci Mehmet Ayberk Koşak da hafta sonu Hollanda'da düzenlenen 2026 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aleti finalinde dünya altıncısı oldu.



STANİMİR STOİLOV: GEREKİRSE ÖLMELİLER

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, çok değerli bir sonuç aldıklarını söylerken bazı isimlerin performansını da eleştird.i Oyuna sonradan dahil olan futbolcuların performansından memnun olmadığını dile getiren Stoilov, "Oyuna giren oyuncularımız kesinlikle çok daha hırslı ve çok daha aç bir şekilde girmelile.r Bunu yapmazlarsa bir sonraki maçta yedek kulübesinde kalırlar. Tekrar bu şekilde devam ederlerse daha sonra da taraftarların yanında tribündeki yerlerini alırlar. Benim oyuncularım Göztepe için kaç dakika oynarlarsa oynasınlar, gerekirse sahada ölmeliler" dedi.