CANLI ANLATIM |FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI! DAKİKA DAKİKA GELİŞME! Kadıköy'de nefesler tutuldu

Son dakika... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanıyor.
Fenerbahçe - Göztepe: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)
Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy üstlenecek.
VAR'da Alan Kijas, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev alıyor
NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması saat 19.00'da başladı.
HANGİ KANALDA?
Müsabaka beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanıyor
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Muriqi.
Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Anjorin, Antunes, Henrique, Juan. (Muhtemel)