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Haberler Göztepe CANLI ANLATIM |FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI! DAKİKA DAKİKA GELİŞME! Kadıköy'de nefesler tutuldu

CANLI ANLATIM |FENERBAHÇE-GÖZTEPE MAÇI! DAKİKA DAKİKA GELİŞME! Kadıköy'de nefesler tutuldu

Son dakika... Süper Lig’de haftanın en kritik kapışmasında Fenerbahçe, evinde Göztepe’yi ağırlıyor. İki takımın sahaya sürdüğü kozlar, ilk 11'ler ve maçtaki tüm sıcak gelişmeler dakika dakika canlı anlatımla karşınızda.

HABER MERKEZİ

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Son dakika... Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanıyor.

Fenerbahçe - Göztepe: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Kerem Ersoy üstlenecek.

VAR'da Alan Kijas, AVAR'da ise Murat Tuğberk Curbay görev alıyor

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması saat 19.00'da başladı.

HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanıyor

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Muriqi.

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Akonnor, Miroshi, Anjorin, Antunes, Henrique, Juan. (Muhtemel)

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