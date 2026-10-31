Göztepe'den tarihi zafer!

Geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal 'ın istifasıyla da çalkantılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe ile Göztepe'nin mücadelesinin zor geçeceğini düşünüyordum.

Ligde üst üste üç maçını kazanarak önemli bir çıkış yakalayan Göztepe, camia olarak sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe önünde haklı bir galibiyet alarak çıkışını devam ettirdi.

Ancak maçın ilk düdüğüyle birlikte sahada yine bir Göztepe klasiği izledim. Sabırlı, disiplinli, önde baskı yapan, ilk topları kazanan ve rakibine oyun kurma fırsatı vermeyen bir Göztepe vardı.

Fenerbahçe ise maçın başından itibaren oldukça dağınık bir görüntü sergiledi. Üst üste üç pas yapmakta bile zorlanan sarı-lacivertliler, Göztepe'nin baskısı karşısında oyunun kontrolünü almakta güçlük çekti. Açıkçası Şükrü Saracoğlu Stadı'nın artık rakipler için eskisi kadar zorlu bir deplasman atmosferi oluşturmadığını da gördük.