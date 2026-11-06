Göztepe'te hedef 5'te 5!

Ev sahibi Göztepe'de tedavileri süren sağ bek Ogün Bayrak, stoper Furkan Bayır ve golcü Ibrahim Sabra maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 150, 5'inci ve 6'ncı kategori 550, misafir tribünü ise 650 TL olarak belirlendi.