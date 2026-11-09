Göztepe fren yaptı

TRENDYOL Süper Lig'de 4'te 4 yaparak iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, milli ara öncesi evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybedip frene bastı. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Juan'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar avantajını koruyamadı. Bitime 5 dakika kala bireysel hata sonucu kaptırılan topta tecrübeli kanat oyuncusu Edin Visca'nın golüne engel olamayan İzmir ekibi seriyi noktaladı. Bu sezon deplasmanlarda iyi sonuçlara imza atan Göz-Göz evinde ise 3'üncü kez mağlup oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda 5'inci maçını oynayan İzmir ekibi, sadece 1 kez kazanabildi. Sadece Çorum FK'yı 2-0 yenen Göztepe, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve İstanbul Başakşehir'e yenilip, Çaykur Rizespor'la berabere kaldı. Göztepe sahasında 11 puan kaybetmiş oldu. Göztepe milli ara öncesi 15 puan topladı.
GELENEĞİ SÜRDÜREMEDİ
Göztepe, Başakşehir'e evinde son yıllarda puan kaptırmama geleneğini de sürdüremedi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanan sarıkırmızılılar, yıllar sonra evinde rakibine kaybetti. Son olarak rakibine İzmir'de 2019-20 sezonunda 3-0 kaybeden Göz-Göz, yıllar sonra İstanbul ekibine 2-1 mağlup olarak rakibi karşısında evindeki iyi performansını noktaladı. Ayrıca İstanbul ekipleriyle oynadığı son 2 karşılaşmada Eyüpspor ve Fenerbahçe'yi deviren Stoilov'un öğrencileri, İstanbul ekipleri karşısında 3'te 3 yapma şansını da kaçırdı.
YİNE 5'TE 5 YAPAMADI
Sarı-kırmızılılar, Adnan Süvari yönetiminde 1966-67 sezonunun başında üst üste kazandığı 5 maçtan bu yana Süper Lig'de 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalayamadı. Yakın zamanda 2017-18 sezonunda 2, 2021-22 sezonunda 1 ve bu sezon da 1 kez 4 maçlık seri yakalayan Göz-Göz devamını getiremedi. Başakşehir yenilgisiyle 60 yıllık seriyi tekrarlama şansını tepen İzmir ekibi, kalan haftalarda yeniden galibiyet zinciri yakalayıp bu rekoru yenilemek isteyecek. Milli araya girecek sarı-kırmızılılar lige dönüşte Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.