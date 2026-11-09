Haberler Göztepe Göztepe fren yaptı Göztepe fren yaptı Bu sezon deplasmanda iyi sonuçlar alan İzmir ekibi, iç sahadaki üçüncü yenilgisini Başakşehir karşısında aldı. Ayrıca teknik direktör Stoilov’un, Arda Okan’ın milli takıma seçilmemesi ile ilgili sözleri gündem oldu LEVENT ARIÖZ









TRENDYOL Süper Lig'de 4'te 4 yaparak iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, milli ara öncesi evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybedip frene bastı. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Juan'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar avantajını koruyamadı. Bitime 5 dakika kala bireysel hata sonucu kaptırılan topta tecrübeli kanat oyuncusu Edin Visca'nın golüne engel olamayan İzmir ekibi seriyi noktaladı. Bu sezon deplasmanlarda iyi sonuçlara imza atan Göz-Göz evinde ise 3'üncü kez mağlup oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda 5'inci maçını oynayan İzmir ekibi, sadece 1 kez kazanabildi. Sadece Çorum FK'yı 2-0 yenen Göztepe, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve İstanbul Başakşehir'e yenilip, Çaykur Rizespor'la berabere kaldı. Göztepe sahasında 11 puan kaybetmiş oldu. Göztepe milli ara öncesi 15 puan topladı.

GELENEĞİ SÜRDÜREMEDİ

Göztepe, Başakşehir'e evinde son yıllarda puan kaptırmama geleneğini de sürdüremedi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanan sarıkırmızılılar, yıllar sonra evinde rakibine kaybetti. Son olarak rakibine İzmir'de 2019-20 sezonunda 3-0 kaybeden Göz-Göz, yıllar sonra İstanbul ekibine 2-1 mağlup olarak rakibi karşısında evindeki iyi performansını noktaladı. Ayrıca İstanbul ekipleriyle oynadığı son 2 karşılaşmada Eyüpspor ve Fenerbahçe'yi deviren Stoilov'un öğrencileri, İstanbul ekipleri karşısında 3'te 3 yapma şansını da kaçırdı.