Stoilov: Arda Okan daha çok çalışmalı

GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un maç sonunda milli takım kadrosuna dahil edilmeyen sağ kanat Arda Okan Kurtulan hakkında açıklamaları ise damga vurdu. Arda'nın belgesinin yetişememesi nedeniyle milli takıma giremediği gibi durumları saçmalık olarak yorumlayan Bulgar teknik adam, "Belge yetişemedi gibi saçmalığa inanmıyorum. Arda'nın çok daha iyi olması, çok daha iyi bir oyuncuya dönüşmesi, çok daha fazla çalışması ve bu şekilde milli formaya kavuşması gerekir" dedi.

SAVUNMA KÖTÜYDÜ

BAŞAKŞEHİR karşısında iyi bir savunma performansı sergileyemediklerini de belirten Stoilov açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Aslında maçın ilk 10-15 dakikalık bölümünde kesinlikle istediğimiz ritim ve dinamizmle oyuna başlayamadık. Evimizde 2 gol yememiz normal bir şey değil. Birçok maçta 2 gol, 3 gol buluyoruz ama savunmada kesinlikle daha iyi, daha güçlü olmalıyız. Aynı zamanda da maçın içerisinde yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda daha öz güvenli olmalıyız ve maçı daha erken bir şekilde lehimize çevirmeliyiz."