Trendyol Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Göztepe, Erzurumspor FK karşısında çok önemli bir galibiyete imza attı ve son 6 maçında 5. kez zafere uzandı. Zorlu deplasmanda Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 18'e yükseltti. Milli ara öncesinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, Erzurum'da kazanarak bu yenilgiyi telafi etti ve Trabzonspor maçı öncesinde moral depoladı. Karşılaşma boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutmaya çalışan Göztepe, rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Son vuruşlarda zaman zaman istediği başarıyı gösteremese de üç puana uzanmayı bildi.
DEPLASMANDA 14 PUAN
Göztepe, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Oynadığı 7 deplasman maçında sahadan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, topladığı 18 puanın 14'ünü dış sahada hanesine puan yazdırdı. Bu sezon gurbette Eyüpspor, Kocaelispor ve Fenerbahçe'nin ardından Erzurum'u da yenen sarı-kırmızılılar, performansıyla deplasmanda en fazla puan toplayan takım ünvanını da elde etti.