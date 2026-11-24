Trendyol Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen Göztepe, Erzurumspor FK karşısında çok önemli bir galibiyete imza attı ve son 6 maçında 5. kez zafere uzandı. Zorlu deplasmanda Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 18'e yükseltti. Milli ara öncesinde Başakşehir'e 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, Erzurum'da kazanarak bu yenilgiyi telafi etti ve Trabzonspor maçı öncesinde moral depoladı. Karşılaşma boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutmaya çalışan Göztepe, rakip kalede önemli fırsatlar yakaladı. Son vuruşlarda zaman zaman istediği başarıyı gösteremese de üç puana uzanmayı bildi.