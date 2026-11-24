GÖZTEPE Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmanın ardından galibiyetin önemine dikkat çekti. Erzurumspor'un sahasında güçlü bir takım olduğunu belirten Bulgar teknik adam, en iyi performanslarını sergileyemediklerini ancak 90 dakika boyunca oyun organizasyonunu koruduklarını söyledi. Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok değerli bir galibiyet oldu. Erzurum evinde güçlü bir takım. Saha şartları iki takım açısından zordu. En iyi performansımızı sergilemedik ancak galibiyet bizim adımıza çok önemliydi. Milli takıma gidip gelen oyuncular oldu. Bazı oyuncuların konsantrasyon kaybı yaşadığını düşünüyorum. Rakip de pozisyonlar yakaladı ama biz 90 dakika boyunca organizasyonu korumayı başardık. 1-0'dan sonra ikinci golü bulabilirdik" dedi. Stoilov, basın toplantısında kaleci Arda Özçimen'in performansını da değerlendirdi. Genç file bekçisine her zaman güvendiğini belirten Bulgar teknik adam, "Daha önce Süper Lig'e çıktığımızda da Arda'ya güvenmiştim ama o dönemde genç bir oyuncuydu. Şimdi ise olgunlaştı ve çok daha iyi şeyler ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.