Karşıyaka'da geleceğe Göztepe'den takviye

Süper Lig ve 1'inci Lig ekiplerinin U19 takımlarındaki genç yetenekleri izleyen İzmir temsilcisi daha önce de ilgilendiği 19 yaşındaki forveti bünyesine kattı. Geçen sezon da koronavirüs salgını öncesi Karşıyaka'da A takımla antrenmanlara çıkan Celil, amatör transfer tescil dönemi açıldığında resmi olarak bünyeye katılıp, kulüpte 6 ay lisanslı oynadıktan sonra profesyonel yapılabilecek.

Daha önce U17 Milli Takımı'nda da oynayan genç futbolcu altyapılarda çıktığı 174 maçta 104 gol kaydetti. Karşıyaka altyapı atılımında 2019 yazında 5 oyuncuyu profesyonel yapmış, bu sezon geçen yılın başında Gençlerbirliği'nden alınan Özkan'a lisans çıkarmıştı. Kaf-Kaf, Altay'dan Oğuz Erk, Kocaelispor'dan Erol Zöngür, Sakaryaspor'dan Berat İş gibi gençleri de altyapı bünyesine kazandırmıştı. 4 yıldan uzun süredir süren transfer yasağı yüzünden altyapı transferlerine ağırlık veren yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Soner Tolungüç, "Kulübün geleceğini oluşturacak, potansiyeli yüksek genç oyuncuları kadromuza katmak için büyük çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde her yaş grubundan yetenekli futbolcular aramıza katılmaya devam edecek" dedi.

DHA