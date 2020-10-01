Gençlik aşısı

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka 4 sezondur transfer tahtası kapalı olduğu için altyapısına takviye yapıyor. Transfer tahtasını açmak için 18 milyon TL ihtiyacı olan Kaf-Kaf, gelecek vadeden isimleri bünyesine katıyor. KSK, geçen sezon Altay'dan Oğuz Erk ve Gençlerbirliği'nden Özkan Duman'ı transfer etmişti. Kaf-Kaf bu sezon da Kocaelispor'un U19 takım kaptanı stoper Erol Zöngür'ü bünyesine kattı. Karşıyaka son olarak Süper Lig ekibi Göztepe'nin U19 takımında forma giyen Celil Çelikel'i altyapısına transfer etti.

174 MAÇTA 104 GOL

Teknik patron Soner Tolungüç'ün raporu doğrultusunda sportif direktör Atilla Güneş'in çabalarıyla 2001 doğumlu forvet oyuncusu Celil Çelikel kulübe kazandırıldı. KSK'de golcü Celil ve stoper Erol 6 ay altyapıda görev yaptıktan sonra A Takım'da forma giyebilecek. Göztepe'de geçen sezon uzun süre A Takım idmanlarında yer alan Celil Çelikel, çıktığı 174 maçta 104 gol attı. Yeşil-kırmızılıların, Süper Lig ekiplerinin U19 takımında görev yapan ve çeşitli milli takım kategorilerinde forma giyen 2-3 oyuncuyu temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.



TOLUNGÜÇ: "YETENEKLİ OYUNCULAR ARIYORUZ"

Kulüplerin geleceğinin gençlerde olduğunu belirten Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "4 yıldır süren transfer yasağı nedeniyle altyapıya ağırlık verdik. Kulübün geleceğini oluşturacak potansiyeli yüksek oyuncuları kadromuza katmak günlerde her yaş grubundan yetenekli futbolcular aramıza katılmaya devam edecek" dedi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ