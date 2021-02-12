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Haberler Karşıyaka KSK tepetaklak

KSK tepetaklak

KSK tepetaklak

12.2.2021

MİSLİ.com 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı 4 mağlubiyetle Play- Off hattındaki yerini kaybeden Karşıyaka, evinde oynadığı maçta Gölcükspor'a da 2-0 mağlup oldu. Üst üste 5. yenilgisini alan KSK, 29 puanda kaldı. 9. dakikada gelişen Gölcükspor atağında soldan ceza sahasına giren Barış'ın vuruşunda kaleci Erdoğan'ı geçen topu savunmada Cenk uzaklaştırdı. 13. dakikada Karşıyakalı Mustafa Değirmenci'nin sağ çaprazdan şutunda kaleci Gökhan kucağına gelen topu kontrol etti. 19. dakikada ev sahibi ekipten Battal, uzak mesafeden sert vurdu, kaleci Gökhan son anda topu kornere tokatladı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
60. dakikada Karşıyakalı Onur'un soldan ortasında savunmadan seken topu kaleci Gökhan son anda çıkardı. 65. dakikada Gölcükspor golü buldu. Sağdan Yener'in kullandığı kornerde Karşıyakalı Hakan'ın sektirdiği topu arka direkte bomboş pozisyonda Selçuk kafayla filelere gönderdi: 0-1. 81. dakikada gelişen konuk ekip kontratağında Emirhan'ın arapasıyla topla buluşan Yener, ceza sahasına girip kaleci Erdoğan'dan sıyrılarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-2.

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