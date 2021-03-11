Karşıyaka çıkış arıyor

Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta sezona zirvede başladıktan sonra, son 10 maçta tek galibiyet alarak Play- Off hattının dışında kalan Karşıyaka, bugün düşme hattındaki Arhavispor deplasmanında telafi arayacak. Arhavi İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Maçı hakem Özgür Reha Alıcı yönetecek. Disiplinsiz tavırları gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Onur ve bahis oynadığı iddia edilen Battal'ın sözleşmelerini fesheden, Burak ve Anıl'ın da ameliyat olduğu yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ile Cenk maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

TEK HEDEF 3 PUAN

Grupta 8. basamaktaki Karşıyaka'nın 33, 16. Arhavi'nin ise 17 puanı var. İzmir temsilcisi son olarak Çatalcaspor'la evinde 90. dakikada attığı golle 3-3 berabere kalmıştı. 10 gün içinde 3 önemli maç oynayacakları zorlu bir periyoda girdiklerini belirten teknik direktör İbrahim Cezayir, Arhavi'de kazanıp çıkış başlatmak istediklerini söyledi. Cezayir, "Rakibimizi yenerek yeniden Play-Off yarışına ortak olmak istiyoruz. Maçı kazanmamız halinde hem moral bulacağız hem de kötü günlerin izlerini silmiş olacağız" dedi.