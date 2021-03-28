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'da Anıl ve Özgür dönüyor

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçmişe sünger çekip kalan 6 haftada Play-Off hedefine ulaşmayı hedefleyen 'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Anıl ve Özgür'ün iyileşmesi yüzleri güldürdü.

Karşıyaka'da Anıl ve Özgür dönüyor

28.03.2021, 13:46

İlk 11'in önemli isimlerinden olan sağ bek Anıl, son olarak 11 Şubat'ta Gölcükspor maçında oynayıp sakatlandı. Menisküs ameliyatı olan tecrübeli futbolcu 7 haftadır formasına hasret kaldı.

Devre arasında takıma dönüp ilk 11'e monte olan Özgür, 3 Mart'taki Çatalcaspor sınavında arka adalesinde sakatlık yaşadı. Genç sol bek son 3 maçı kaçırdı. Batman Petrolspor mücadelesi öncesi iyileşen ikili takımla antrenmanlara yeniden başlarken yeşil-kırmızılılarda uzun süre sonra sezonu kapatan Burak ve cezalı Fatih dışında eksik kalmadı. İkilinin iyileşmesiyle defansın sağı ve solunda alternatifler çoğaldı.

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