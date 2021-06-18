KSK taraftarının tahammülü yok

Karşıyaka'da 3-4 Temmuz da yapılacak genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor. Camia içinden kulübün futbol şubesini devir almak için şirketleşme yapılanmasının, 'Şirket önce kar elde etmeli. Sonra şirket yönetimi onay verirse futbola talip oluruz. Bu ya bu sene olur ya da gelecek sene olur" açıklamalarının yapılmasından sonra taraftarlar harekete geçti. Futbol şubesinin yüzde yüzünü bir şirkete devretmeye sıcak bakmayan bir grup taraftar, transfer yasağını kaldırmak için kampanya yapma hazırlığına girdi.

Karşıyaka hareketli

A.Ş PROJESİ ACELEYE GELMEZ

Yasağın kalkması için birlik ve beraberlik içinde olmaları gerektiğini belirten taraftarlar "Şimdi isterse kapı kapı dolaşır, dükkan dükkan gezer transfer yasağını kaldırmak için ilk meşaleyi yakarız. A.Ş projesi çok derin bir konu kesinlikle aceleye gelmemeli. Yasa-mevzuat-prosedür derken mevsimler geçer. Bizim 1 hafta bile beklemeye tahammülümüz yok. Bu nedenle bu yasak hemen kalkmalı. Kombine kampanyası olur, canlı yayın yada forma kampanyası olur. Yeter ki birlik olalım, küskünler dargınlıklar bir tarafa bırakılsın. Bu yasak acil olarak kaldırılsın. Bir sezon daha heba olmasın. Başka Karşıyaka yok" açıklamasını yaptı.

KAF-KAF'TA DEV BULUSMA

Karşıyaka Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde geçtiğimiz gün önemli bir buluşma gerçekleşti. Temmuz ayında yapılacak genel kurul öncesi tesislerde, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan vekilleri Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı ile KSK Divan Başkanı Fatih Diniz ve kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ve kulüp genel sekreteri Mehmet Yaya bir araya geldi. Toplantıda, futbol şubenin son durumunun masaya yatırıldı öğrenildi. Kulüp yaptığı paylaşımda, "Geleceğe daha umutla bakıyoruz" ifadesini kullandı.