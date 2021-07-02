KSK’de Sarıgedik aday

KSK'DE 3-4 Temmuz'da yapılacak olağan genel kurul öncesi daha önce adaylığını açıklayan Turgay Büyükkarcı'dan sonra kulüp Sicil Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik de adaylığını açıkladı. Bu yıl daha önce İZVAK'ta da başkanlık yarışı verip seçimin açık oyla yapılması kararı üzerine listesini geriye çeken Sarıgedik aynı zamanda eski kulüp ve divan kurulu başkanlarından Cihan Büyükoral'ın damadı.

Yıllar içinde temlikler, günü kurtaran ama geleceği ipotek altına alan hamleler, icraat haline dönüşemeyen vaatlerle kaybedilen zamanı artık geri almanın vaktinin geldiğini belirten Sarıgedik, "Karşıyaka, hak ettiği değere ulaştırılmadıkça uykularımız kaçmaktadır. Bir yola çıkmaya karar verdik. Bu yol, kulübümüz için karanlık tünelin sonundaki beyaz ışığa varma yolu ve yolculuğudur" dedi.

Borçsuz bir KSK yaratmak için yola çıktıklarını belirten Emre Sarıgedik, "Stadımızı inşa etmek için gövdemizi taşın altına koymak için bu yoldayız. Şirketleşme konusunda çağın gerekliliği neyse en doğru modeli uygulamak için bu yoldayız. Futbolun dışında basketbol başta olmak üzere tüm branşlarda seferberlik yaratırcasına mücadele etmek için bu yoldayız. Camiamızı birlik ve beraberlikle kucaklayarak, Zühtü Bey ve arkadaşlarının yaktığı bu meşaleyi, zirveye taşımak için göreve talibiz" ifadelerini kullandı.

KAF-KAF'TA 6 YIL SONRA ÇİFT LİSTELİ KONGRE OLACAK

KARŞIYAKA Spor Kulübü, hafta sonu 29 Aralık 2015'teki olağanüstü kongreden yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez çift adaylı bir seçime gidecek. Yeşil-kırmızılı kulüpte 3-4 Temmuz'da mecvcut başkan Turgay Büyükkarcı ve Emre Sarıgedik'in listeleri kazanmak için karşı karşıya gelecek.

LİSTELER SEKİLLENİYOR

KSK'DE hafta sonu yapılacak genel kurulda adaylar Turgay Büyükkarcı ve Emre Sarıgedik'in listeleri şekilleniyor. Sarıgedik'in ekibinde Halil Zeki Osma, Gökçe Meriçten, Talat Dülge, Ali Özcan, Alp Tuğhan, İlker Genç, Selami Gönülkırmaz, Ümit Tangal, Onur Keleş, Uluğ Atasoy, Cemil Murat Bayar, Doğan Kesimler, Mustafa Giray, Haldun Metiner ve Demir Koloğlu yer alıyor.

KALPAKLIOĞLU YÖNETİMDE

Büyükkarcı'nın listesinde Cem Karas, İbrahim Palaoğlu, Serkan Ergüven, Murat Polat, Mehmet Yaya, Hakan İnan, Murat Günenç, Kazım Türk, Can Yaya, Emrah Akman, Ahmet Dördüncü, İlter Köseoğlu, Kerem Cokcu, Turhan Gürsel Urhan, Suat Metiner ile holdingi temsilen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar'ın oğlu Koral Kalpaklıoğlu, Karşıyaka Belediyesi'nden Haldun Erten yer alacak.