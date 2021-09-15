Karşıyaka Başkanı Büyükkarcı: Sözümüzü tuttuk, takıma sadece zaman gerek

Sezonun ilk 2 maçını 1 puanla geçen Kaf-Kaf'ta sosyal medyada canlı yayına katılan Büyükkarcı, "Temmuz ayında Karşıyaka'ya içerik ve görsel anlamda yakışır bir kongre süreciyle yeniden göreve geldik. Verdiğimiz sözlerden birini daha tuttuk. Transfer yasağını kaldırdık, 12 tane takviye yaptık. Yasağı geçen sene kaldırmayı planlıyorduk. Hatta bununla ilgili çalışmalar, ödemeler yaptık. Kongreden önce 5-6 tane önemli dosya kapattık. Necati Ateş'in 1.2 milyon TL'lik dosyasını çok iyi bir rakama anlaşarak kapattık. Karşıyaka'nın futbol takımını almak isteyen şirket ortaya çıkınca bütün alacaklıların antenleri açıldı. Daha sonra şirket vazgeçince transferi açarken daha çok zorluk yaşadık" dedi.



"Alacaklı 114 dosya, transfer yasağına konu 22.6 milyon TL vardı" diyen Başkan Büyükkarcı, "Şu anda transfer yasağına konu olan 4.2 milyon TL civarında bir para kaldı. Çok ciddi bir şekilde borç kapattık. Bu dosyaların bütün avukatlık masraflarını ödedik. Birçok dosyayı tamamen kapattık. Çok ciddi bir iş yaptık, keşke bunu daha kendi düşündüğümüz şekilde yapsaydık. Artık yasakla ilgili korku duvarı aşıldı, ödenebilecek bir rakam kaldı. Yönetime gelmeyi bir dönem daha istememizin nedeni futbol takımı, basketbolun hedefleri, stat projesi, 100 dönümlük altyapı arazisi projesi, yelkenle ilgili projelerdi. Bunları tamamlamak için görev süremizi bir dönem daha uzatmak istedik. Başta Mehmet Yaya olmak üzere 60 gün bir ekip olarak çalıştık ve yasağı açtık" ifadelerini kullandı.

Kaf-Kaf’ta yıldızlar kulübede

"ARA TRANSFERDE TAKVİYE OLMAYACAK"

Karşıyaka'nın futbolda artık asla kötü bir durumla karşılaşmayacağını dile getiren Turgay Büyükkarcı, "Cüneyt Biçer hocamızla anlaşırken yasak açılsa da açılmasa da bütçeyi verdik. Bu bütçenin içinde kalmak mecburiyetimiz olduğunu söyledik. Şu an o bütçeyi aşmadık. 7 milyon TL'lik belirlediğimiz bütçenin de altında kaldık. Bence çok iyi bir takım kurduk. Taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan bir takım olduk. Bu takımın sadece zamana ihtiyacı var. Yazın zamanla yarıştık. Hem yasağı kaldırıp hem transfer yapıp sezona hazırlanmaya çalıştık. Takımımıza, hocamıza ve teknik ekibimize güveniyorum. Bu takım başarılı olacak. Devre arasında transfer yapmak planlarımızda yok. Aldığımız oyuncularla 2 senelik sözleşmeler yaptık. Transfer yasağında tam yetki hocamızdaydı" dedi.



"STAT İHALESİ NİSAN 2022'DE"

Takımın bu sezon iç saha maçlarını oynamayı planladığı Bornova Stadı ve yeni stat projesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Büyükkarcı, "Bornova Stadı'na geçebilmemiz için Alsancak Stadı'nın bitmiş olması lazım. İnşallah orası 29 Ekim'e yetişecek. Bir an önce Bornova'ya geçmemiz lazım çünkü Atatürk Stadı'nda istediğimiz taraftar baskısını kuramıyoruz" diye konuştu. Başkanlık döneminde 4 senedir en fazla aldığı 2 sorunun transfer yasağı ve stat konusu olduğunu belirten Büyükkarcı, yeni stadın ihalesinin 2022 yılında yapılmasını beklediğini belirterek şöyle dedi:

"Bu sorular şimdi bire indi. Çok yakın bir zamanda bu soru da ortadan kalkacak. Stadın olabilmesi için hiçbir engel kalmadı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Temmuz'da kulübe geldiği zaman İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte toplantı yaptık. Bakanlık stat arazisinin tahsisiyle ilgili bir sorun olmadığını bildirdi. Büyükşehir de kendi imkanlarıyla inşaatı yapmayı kabul etti. Protokol örnekleri geldi. Transfer yasağıyla uğraştığımız için protokol bekledi. Nisan ve Mayıs 2022'de ihaleye çıkmış olacağımızı düşünüyorum. Karşıyaka olarak hükümet ve muhalefeti bir araya getirdik. 15-17 bin arası bir kapasite olacak. Projenin 4 tarafı tribün olacak."



"MAVİŞEHİR ARAZİSİ MİLLET BAHÇESİNE DÖNDÜ, PEŞİNDEYİZ"

Kulüpte 2 yıl önce İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) öncülüğünde gündeme gelen Mavişehir'deki 100 dönümlük altyapı tesisi arazisi projesinde arazide millet bahçesi yapılmasının konuşulduğunu hatırlatan Turgay Büyükkarcı, yine de vazgeçmediklerini söyledi. Büyükkarcı, "Mavişehir'deki 100 dönümlük alanda bir yere kadar geldik ama sonra o arazi millet bahçesine döndü. Orada millet bahçesi olmayacağını halen anlatıyorum. Oranın peşindeyiz. Tüm siyasilerden destek bekliyoruz. Son ana kadar o arazinin peşini bırakmak istemiyorum. Karşıyaka'ya orayı kazandırmak benim için stat kadar önemli bir proje. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'yle birleştirilebilecek bir alan. Ancak konu sadece bize bağlı değil" dedi.



"ROLL İÇİN GİRİŞİM SÜRÜYOR, DIXON GÜNDEMDE YOK"

Basketbolda geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp kupayı kaçıran Pınar Karşıyaka'da bu sezon öncesi yapılan transferlerin içine çok sindiğini belirten Büyükkarcı, transfer gündemlerinde yer alan şutör guard Michael Roll ile ilgili bütçe çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Büyükkarcı, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran eski oyuncuları Bobby Dixon'la ilgili bir girişimleri olmadığını dile getirdi. Geçen yıl piyasaya çıkan Karşıyaka Token ile pandemi döneminde kulübe 5 milyon TL bir gelir kazandırdıklarını dile getiren Büyükkarcı, "Şimdi bunu dünya kripto para borsalarına açma gibi bir projemiz var" şeklinde konuştu.