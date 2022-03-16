Karşıyaka’nın gözü finalde

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde A Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde giden yolda Play-Off maçları oynayacak. Yeşilkırmızılılar, 22-24 Mart tarihleri arasında Bursa'da oynayacağı maçlarla 1. Grup'u ilk iki sırada bitirip finale yükselmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisi, 1. Grup'u ilk iki sırada bitirmesi halinde ve finalde 2. Grup'tan gelecek rakibini elemesi durumunda Sultanlar Ligi'ne yükselebilecek. Karşıyaka'nın 1. Grup'ta Play-Off yarı final maç takvimi şu şekilde: 22 Mart Salı 18.30: Karşıyaka-Edremit Belediyesi Altınoluk, 23 Mart Çarşamba 16.30: Karşıyaka- Kayseri OSB Teknik Koleji, 24 Mart Perşembe 17.30: Karşıyaka-İlbank SK.

PINAR KARŞIYAKA BEŞİKTAŞ VİRAJINDA

ING Basketbol Süper Ligi'nde hava koşulları nedeniyle ertelenen mücadelede Pınar KSK, deplasmanda Beşiktaş Icrypex ile İstanbul'da karşılaşacak. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki kritik maç saat 19.00'da başlayacak. Ligde 22 maçta 12 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan 34 puanlı Beşiktaş Icrypex averajla 9. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı eksik Pınar Karşıyaka ise 21 müsabakada aldığı 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 35 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor. Pınar Karşıyaka ligin ilk devresinde oynanan maçta Beşiktaş'a 79-67 yenilmişti.