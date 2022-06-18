Sarıca imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, daha önce tekrar anlaştığı Antrenör Ufuk Sarıca'yla 3 yıllık sözleşme yeniledi. Törene Başkan Turgay Büyükkarcı, Basketbol Şube Başkanı Kerem Copcu, Şube Yöneticisi İlker Ergüllü, Genel Menajer Selim Çınar, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Yönetim olarak istikrarlı başarıdan yana olduklarını söyleyen Başkan Büyükkarcı, "Yönetim olarak 4 senedir görevdeyiz ve bunun 3 senesini Ufuk Sarıca'yla geçirdik" toplamda 7 yılı geride bırakan törende ilk günkü heyecanı yaşadığını dile getirdi. Sarıca, "Burada olmaktan dolayı gururu dile getirmek istiyorum. Karşıyaka benim için hep özel bir yer oldu. Her yönettiğim maçta gururlandım. Şimdi yeni bir planlamayla yeni hayallerin peşinden koşacağımız sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

DİĞER