KSK’de hazırlıklar devam ediyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona teknik direktör Erman Güraçar nezaretinde hazırlanan Karşıyaka'da çalışmalar tam gaz sürüyor. Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden İzmir temsilcisi, sezonun ilk maçında karşılaşacağı Nevşehir Belediyespor sınavına odaklandı. 4 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı rakibine bilenen yeşil-kırmızılılarda teknik patron Erman Güraçar oldukça önemli bir mesafe kat ettiklerini belirtti. Şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını ve mücadelelerini bu yönde vereceklerini ifade eden genç teknik adam, oyuncularının performansından da oldukça memnun olduğunu kaydetti.

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