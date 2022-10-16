KAF-KAF tam gaz

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 92-81 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan İzmir temsilcisi, ilk periyodu 22-11 önde kapattı. İkinci periyodun ilk bölümünde de özellikle Astacio'nun pota altında bulduğu sayılarla üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, çeyrek bitimine 7 dakika kala 16 sayılık bir fark yakaladı: 30-14.

Konuk ekip, devreyi 45-21 önde tamamladı. Maçın üçüncü periyodunun ilk bölümlerinde ev sahibi siyah-beyazlı ekip Orelik, Okben Ulubay ve Mooney'den bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalıştı ancak konuk ekibin etkili oyunu, Vittorio Brown, Jaylon Marcus Brown ve Astacio'nun sayılarıyla sürdü ve 3. çeyrek İzmir ekibinin 73-46 üstünlüğüyle bitti. Son periyot çekişmeye sahne oldu. Siyah-beyazlılar, maç bitimine 2 dakika 6 saniye kala farkı 6 sayıya kadar indirmeyi başardı: 80-74. Ancak McCollum ve Astacio'nun sayılarıyla tekrar toparlanan konuk ekip, maçı 92-81'lik skorla kazanmasını bildi.

EGE EKİPLERİ POTADA KAYIP

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Ege ekipleri rakiplerine teslim oldu. İlk olarak Manisa BŞB, Bursa deplasmanında Tohaftasında faş'a çarpıldı: 90-69. Tofaş, ilk periyodu 19-10, devreyi 44-29 ve 3. bölümü 65-50 önde kapattı. Maçın kalanında da etkili olamayan Manisa ekibi, parkeden 90-69 mağlup ayrıldı. Günün diğer maçında ise henüz galibiyetle tanışamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sahasında Frutti Extra Bursaspor'a 68-56 mağlup oldu. Müsabaka boyunca etkili olamayan Denizli temsilcisi, galibiyet hasretini üç maça çıkardı.