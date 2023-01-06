Karşıyaka’dan golcü hamlesi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta takviye çalışmalarını sürdüren Karşıyaka hücum transferine yoğunlaştı. Sezon başında forvet hattına yaptığı takviyelerden verim alamayan yeşil-kırmızılıların, Bucaspor 1928'in tecrübeli forveti Mehmet Fuat Gölbaşı'ya teklif yaptığı öğrenildi. Yaz aylarında kadrosuna kattığı Okan Baydemir'le yollarını ayıran, gol kralı unvanıyla büyük umutlarla renklerine bağladığı Emre Gemici'den de beklediği katkıyı alamayan İzmir temsilcisinin forvet hattına Mehmet Fuat'ı monte etmek için oldukça istekli olduğu belirtildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetimin, Bucaspor kurmaylarıyla yaptığı ilk görüşmeden sonuç çıkmazken, sarı-lacivertlilerde Tunç Murat'ın da takımdan ayrılması transferi zora sokuyor. Kadrosunda santrfor olarak sadece Mehmet Fuat ve Erhan Şentürk kalan sarı-lacivertlilerin, tecrübeli forveti bırakmayı düşünmediği gelen haberler arasında.

İHSAN FURKAN'LA DA YOLLAR AYRILDI

Karşıyaka'da takımdan ayrılan ikinci isim İhsan Furkan Deniz oldu. 68 Aksaray Belediyespor'dan Ali Say'ı yuvaya döndürüp, Fethiyespor'dan Burak Başkaya'yı kiralayan yeşil-kırmızılılarda Okan Baydemir'den sonra İhsan Furkan'la da yollar ayrıldı. Geçen sezon başında Zonguldak Kömürspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk yılında 32 maçta 4 gol, bu sezon ise ilk yarıda 11 maçta 1 gol kaydetmişti. Devre arasında ilk hazırlık maçında Somaspor'la 3-3 berabere kalıp, ardından Ayvalıkgücü Belediyespor'u 3-0 yenen İzmir temsilcisi, son özel maçını yarın Bergama Belediyespor ile oynayacak.

BERKE ÖZBAY