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Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan anlamlı hareket

Depremzedelere destek olmak için bedensel engelli Karşıyaka taraftarı imzalı formasını satışa çıkardı. Engelli taraftara Karşıyaka Başantreörü Ufuk Sarıca destek verdi.

DHA

16.02.2023, 14:26

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca’dan anlamlı hareket

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilde hissedelin deprem felaketi sonrası bölgenin yaralarını sarmak için başlatılan yardım seferberliğinde kendisi için çok anlamlı olan imzalı formasını satışa çıkaran bedensel engelli Karşıyaka taraftarı Emrah Güneri'ye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca'dan destek geldi. Doğuştan tekerlekli sandalyeye bağlı olan Güneri, Sarıca'nın tüm takıma imzalatarak bizzat hediye ettiği formayı depremzedeler için satışa çıkarırken, kampanyaya katılan Sarıca, engelli taraftara yeni bir forma sözü de verdi.



Ufuk Sarıca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Emrah Güneri'nin satışa çıkardığı formaya teklif sunarken, "Emrah kardeşim 5912 lira. Yenisini de senin için hazırlatıyorum" ifadelerini kullandı. Emrah Güneri de cevap olarak, "Hocam bende böyle bir katkıda bulunmak istedim. Bu arada çok teşekkür ederim hep başımızda ol. Karşıyaka sizi çok seviyor" paylaşımını yaptı. İlk günden yardım seferlerbiğine koşan Karşıyaka taraftarları, tedarik edip bölgeye götürdükleri 1300 adet yeni çocuk kabanını depremzede çocuklara dağıtmaya başlarken, yeşil-kırmızılı taraftarlar yaptırdıkları 2023 adet yün atkıyı da Hatay'a göndermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim etti.

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