Emre sözünü tuttu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Karşıyaka'nın tecrübeli forveti Emre Gemici, golleriyle geri döndü. Yeşilyurt Bld ve İskenderun'da geçirdiği başarılı sezonların ardından gol kralı apoletleriyle yeşil-kırmızılı ekibe transfer olan oyuncu ilk devre geçirdiği tutuk günlerin ardından beklentilerin altında kalan ve eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Yeni Asır'a verdiği röportajda golleriyle döneceğinin ve gol krallığına aday olacağının sözünü veren 29 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında 17 maçta sadece 3 gol atmıştı. Performansı tartışma konusu olan tecrübeli forvet sözünü tutarak ikinci yarıda attığı 8 gol ile krallığa talip oldu.

YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Sezon başından bu yana attığı 9 gol ile yeşil-kırmızılı ekibin gol silahı haline gelen Fatih Taşdelen'in arkasında kalan Gemici, ikinci devre ürettiği skorlarla Taşdelen'i solladı ve Kaf-Kaf'ın en golcü oyuncusu haline geldi. Taşdelen'in ikinci yarı belinden yaşadığı sıkıntı nedeniyle yedek kalmasını iyi değerlendiren hücumcu, ilk 11'de yerini sağlamlaştırdı ve toplam 11 gol atarak başarısıyla göz doldurdu.

KRALLIK YARIŞINDA 3. SIRAYA ÇIKTI

SEZONUN ikinci yarısında Nevşehir Bld (1), 1922 Konya (1), Hacettepe 1945 (1), Karaköprü Bld (2), Eskişehirspor (1) ve 1954 Kelkit (2) maçlarında fileleri havalandırarak taraftarın gönlünde taht kuran Gemici, 1. Grup'ta zirvede bulunan Karaköprü Bld'nin 15 gollü tecrübeli oyuncusu Halil Yılmaz ve 52 Orduspor FK'nın 13 gollü forveti Nevzat Bilen'in ardından 11 gol ile 3. sırada kendine yer buldu. Bitime 4 hafta kala gol krallığının zirvesinde bulunan Halil Yılmaz'ın 4 gol gerisinde bulunan oyuncu atacağı goller ile tahta yerleşmek için mücadele edecek.

MUSTAFA AŞAN GERİ DÖNDÜ

Karşıyaka, Ağrı 1970 maçında sakatlanarak 2 haftadır müsabakalarda görev yapamayan Mustafa Aşan'ın dönüşüne seviniyor. Kaf-Kaf, karşılaşmanın son dakikalarında sakatlık yaşayan ve soyunma odasına sağlık ekiplerinin destekleriyle giden Aşan'ın sakatlığı moralleri bozmuştu. 2 haftalık süreçte çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Aşan'ın sakatlığı iyileşti ve tecrübeli oyuncunun 52 Orduspor FK maçında tekrar ilk 11'de görev alması bekleniyor.

DOĞANCAN BİNGÖL