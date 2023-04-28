Kaf-Kaf’ta Ali formayı kaptı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da Ali Say formayı kaptı. Yeşilkırmızılıların devre arasında 68 Aksaray Belediyespor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki futbolcu, son 6 mücadeleye ilk 11'de başladı. Ali, Edirnespor (D), 1954 Kelkit Belediyespor (D), Yomraspor, Amasyaspor (D), Ağrı 1970 Spor ve Çatalcaspor (D) maçlarında teknik heyetin ilk tecihlerinden oldu. Kaf-Kaf formasıyla geride kalan süreçte 12 karşılaşmada görev yapan Ali, bu maçların 10'unda mücadelenin başlangıç kadrosunda yer aldı. Karşıyaka'da üçüncü dönemini geçiren deneyimli kanat oyuncusu, bu süreçte 1 gol katkısı verirken, Ağrı 1970 Spor ağlarını sarsmayı başardı. Tecrübeli futbolcunun pazar günü İzmir'de oynanacak 52 Orduspor FK karşılaşmasında da ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.

BERKE ÖZBAY