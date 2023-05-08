Karşıyaka tepetaklak

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off savaşı veren Karşıyaka, deplasmanda lider Yeni Mersin İdmanyurdu'na 1-0 mağlup olarak yarışta ağır bir yara aldı. Üst üste iki maçta mağlup olan İzmir ekibi son üç maçında yalnızca bir puan alarak yarışta geride kaldı. Müsabakaya iki takımda dengeli başlarken, ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda değişiklikler sonucu baskısını artıran Mersin temsilcisi, 51. dakikada Ömer Önder'in attığı golle öne geçti: 1-0 Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 sona erdi. Yeşil-kırmızılılar, bitime 2 hafta kala Nevşehir Belediyespor'un dört puan gerisinde kaldı.

BİZ BU KULÜBÜ YÖNETMEYE TALİBİZ

İzmir'in köklü spor kulübü Karşıyaka'da bu ay yapılması planlanan mali genel kurula seçim maddesi eklenmesini talep ederek başkanlığa adaylığını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, beraber hareket ettiği eski başkanlardan AOSB Başkanı Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı'yla birlikte camiayla buluştu. Karşıyaka'daki kahvaltı organizasyonuna yeşil-kırmızılıların kongre üyeleri katıldı.

Yeşil-kırmızılıların başkan adayı İlker Ergüllü, "Karşıyaka çok büyük bir camia ve bu camiayı özenli bir yönetimin birleştirmesi gerek. Karşıyaka kendisine yakışır bir kulüp haline gelmek zorunda. Futbol takımının bulunduğu durumu bir an önce düzeltip üst liglere taşımamız gerekiyor. Seçimli genel kurul için tek karar mercii bana göre camiadır. Eğer camia olarak bu talebi iletirsek genel kurul kararının alınacağını düşünüyorum. Biz bu kulübü içindeki tüm dinamiklerle yönetmek için göreve talibiz" dedi.