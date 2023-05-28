Pınar KSK avantajlı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play- Off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor'u normal süresi 80-80 biten maçta uzatmalarda 91-83 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Pınar Karşıyaka'da büyük bir sevinç yaşanıyor. Avrupa ve Türkiye Kupası'nda erken havlu atan ve elinde bir tek lig kalan yeşil-kırmızılar da hedef şampiyonluk. Rakibi karşısında normal sürede tutuk bir oyun ortaya koysa da sonradan açılan Kaf-Kaf diğer maçlar öncesi umut verdi. Serinin 2. maçı 30 Mayıs Salı günü Bursa'da oynanacak. KSK, bu maçı kazanırsa tur atlayan taraf olacak. Karşılaşmayı Bursa ekibinin kazanması durumunda ise seri üçüncü müsabakaya uzayacak ve tur atlayan taraf 1 Haziran Perşembe günü İzmir'de belli olacak. Bu turu geçen ekip, Türk Telekom-Galatasaray Nef eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.



ÇOK SERT BİR MAÇ OLDU

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sarıca, "Çok çetin, yoğun ve sert bir maç oldu. Biz maçın büyük bir bölümünü önde götürdük. Çok da iyi oynadık. Ancak hücumda özellikle şut isabet etme konusunda becerikli değildik. Rakibimize saygı duyuyoruz. Deplasmanda da kazanmak için oynayacağız" dedi.



EVDE GEÇİT YOK

Pınar Karşıyaka, son oynadığı Frutti Extra Bursaspor maçıyla birlikte bu sezon ligde evindeki 16. maçına çıktı. Kaf-Kaf bu müsabakalarda 14 galibiyet alırken, sadece 2 yenilgi aldı. Yeşilkırmızılılar. sadece Tofaş ve Türk Telekom'a yenildi.

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