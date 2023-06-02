KSK’de flaş iddia

TFF 3'üncü Lig'de sezonu tamamlayan Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı futbol şubesini yenilemek için girişimlere başlarken, yönetime kongre baskısı yapan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün ise göreve gelirse teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirmek istediği öne sürüldü. Ergüllü'nün, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Süper Lig'de birçok takımı çalıştırarak 2 Türkiye Kupası, 2 Spor Toto 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan Samet Aybaba'yla görüşmelere başlayıp prensipte el sıkıştığı bildirildi

YILDIZLARLA TEMAS KURDU

Göreve seçilirse yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturmayı planlayan İlker Ergüllü'nün üst liglerden birçok oyuncuyla şimdiden temas kurmaya başladığı öğrenildi.

Ergüllü'nün Göztepe'yle olan sözleşmeleri biten Galatasaray patentli kanat oyuncusu Yasin Öztekin ve sağ bek Tarık Çamdal, Beşiktaş'tan kaleci Utku Yuvakuran, Erzurumspor'dan stoper Mustafa Yumlu, Denizlispor'dan stoper Hakan Çinemre ve Etimesgut Belediyespor'dan 10 numara Vedat Bora'yı listesine alarak bu oyuncularla temas kurduğu belirtildi.

BÜYÜKKARCI DA DÜĞMEYE BASTI

Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı da yeni sezon öncesi şube yönetiminde değişiklik yapmak için düğmeye bastı. Büyükkarcı'nın eski yöneticiler Mustafa Özçakar ve Tayfun Yelkenbiçer'e teklif götürdüğü öğrenildi.Büyükkarcı'nın kulübün 1. Lig'de yer aldığı yıllarda farklı dönemlerde futbol şube yöneticiliği yapan iki isme şubeyi emanet etmek istediği belirtildi.