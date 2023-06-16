Kaf-Kaf Aka’yı bekliyor

TFF 3. Lig'de geçireceği üst üste 6. sezon öncesi idari ve teknik yapılanmasını tamamlayan Karşıyaka, iç ve dış transfere başlamak için teknik direktörlük görevine getirilen Ersin Aka'nın resmi imza atmasını bekliyor. Geçen sezon Kaf-Kaf'la aynı grupta Yeni Mersin İdmanyurdu'nu şampiyon yapan genç teknik adam, 21 Haziran Çarşamba günü İzmir'e gelerek imzayı atacak. Ersin Aka, imzasının ardından transferle ilgili futbol şubesine raporunu verecek. Geçen sezonki kadrosundan Mustafa Aşan, Recep, Soner Birinci, Fatih Aydın ve Burak Başkaya'nın ayrıldığı, Metin, Cenk, Yusuf, Özgür, Fatih Taşdelen, Fatih Ergen, Namık Barış, Erdoğan, Aykut ve Ferhat olmak üzere 10 futbolcunun da sözleşmelerinin bittiği Karşıyaka'da büyük değişim bekleniyor.

YÖNETİME RAPOR VERECEK

Sözleşmeleri biten isimlerden kimlerin takımda kalacağını teknik direktör Ersin Aka belirleyecek

Yeşil-kırmızılı kulüpte sözleşmeleri devam eden Ali Say, Yılmaz, Emre Gemici, Onur Kolay, Batuhan Akyüz, Burak Karapınar, Caner, Enes, Ertuğrul, Ferdi ve Mustafa Durgun arasından da ayrılanlar olabilir. Geçen 2 sezonda 33 transfer yapmasına rağmen 3 yıldır Play-Off dahi oynayamayan Karşıyaka'da takımı direkt şampiyonluğa taşıyacak kadro kurulması planlanıyor.