KSK’de Ergüllü kolları sıvadı

Karşıyaka'da 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurula camianın önemli isimlerinin desteğiyle tek aday olarak girmeye hazırlanan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü, yönetim listesine de son şeklini vermeye çalışıyor. Yönetimine kulübe hibe olarak büyük mali katkı sağlayacak iş insanlarını alarak tarihin en güçlü ekibini oluşturmak isteyen Ergüllü'nün listesinde birlikte hareket ettiği Cenk Karace, Mustafa Taşova, Azat Yeşil, Mustafa Karabağlı, Ayhan Gültekin, Volkan Sintaç gibi isimlerin olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BASKETBOLA USTAOĞLU

Karşıyaka'da İlker Ergüllü'nün kulübün basket takımının şube başkanlığına getireceği isim belli oldu. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıp, 2015'te Süper Lig'de şampiyon olduğu dönemde de basketbol şube başkanlığını yapan Tamer Ustaoğlu'nun yeniden şubede görev alacağı öğrenildi.