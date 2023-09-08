Sıra Süper Lig’de

Trendyol 1. Lig'de 4 haftada 3 galibiyet, 1 de beraberlikle sezona iddialı bir giriş yaparak zirve ortağı olan Manisa FK'da başkanvekili Engin Anlı önemli açıklamalarda bulundu. 1. Lig'de 3. sezonlarını geçirdiklerini ifade eden Anlı, artık sıranın Süper Lig'e geldiğini belirtti. Bu sezon yakalanan başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Anlı, "Şampiyonluğa oynayacak iyi bir kadro kurduk. Lig uzun bir maraton. 4 haftada gösterdiğimiz performans için mutluyuz ve sonunu da getirmek istiyoruz" dedi.

BAŞARININ SIRRI SİSTEM VE PLAN

Anlı, "Şu an ligdeki başarımız kararlı, sistemli ve planlı çalışmanın getirdiği bir durum. Lige ilk çıktığımızda 'ilk seneden şampiyon olacağız' demedik. 'Önce lige alışalım, ligi tanıyalım, sonrasında iskelet kadro üzerine yapacağımız eklemelerle Süper Lig'i hedefleyelim' dedik. Geçen iki senede Play-Off'un çevresinde gezindik. Tesis ve personel olarak Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalıştık ve şimdi Süper Lig standardında kadromuz ve tesisimiz var. Sadece stat sorunumuz sürüyor, ancak hallolması gerek" diye konuştu.

"HOCA İLE DOKU TUTTU"

Sezon başında teknik direktör olan Osman Zeki Korkmaz ile ilgili de konuşan Anlı, hedeflerindeki ilk hocayı takımın başına getirdiklerini ve iyi bir uyum yakaladıklarını söyledi. Anlı, "Doku tuttu, uyumlu çalışmanın sonucu da bu takım ortaya çıktı. İlk defa transferde yüzde yüze yakın bir başarı yakaladık. Hocayla anlaştığımızda bizim transfer listemiz ile hocanın listesi neredeyse aynıydı" dedi. Anlı, yerli bir santrfor hamlesi yapabileceklerini sözlerine ekledi.

ALTYAPISINDA ÜRETECEK, ÜST YAPISINDA YARIŞACAK

ALTYAPIYA çok değer veren bir kulüp olduklarını vurgulayan Engin Anlı, çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Altyapıdan yetişen Ayberk Karapo'nun, geçen seneden bu yana takımın değişilmezlerinden olduğunu belirten Anlı, alttan gelen bir-iki oyuncuyu daha takıma dahil edeceklerini kaydetti. Anlı, hedeflerinin altyapısında üreten, üst yapısında yarışan bir kulüp olmak olduğunu söylerken, bu sene de yarışan bir kulüp oluşturduklarını ifade etti.