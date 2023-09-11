Karşıyaka’da Gültekin ve Dal istifa etti

Karşıyaka'da yaz döneminde eski Başkan Turgay Büyükkarcı'nın şube yönetimine getirdiği, 12 Ağustos'ta seçilen Azat Yeşil başkanlığındaki yeni yönetime de girerek görevlerine devam eden ikiliden Ayhan Gültekin, yaşanan süreçle ilgili açıklama yaparak tepki gösterdi. Gültekin ve Dal'ın istifalarıyla yeşil-kırmızılı takımla Eynesil deplasmanına Futboldan Sorumlu Asbaşkan Mustafa Taşova ile şube yönetiminden Oktay Yeşil gitti.

Takımı Osman Dal'la birlikte kurmalarına rağmen yeni yönetimde dışlandıklarını iddia eden Ayhan Gültekin, "Bu projenin mimarı benim, mühendisi Osman Dal" dedi. Takımın ihtiyacı olan takviyelerin halen yapılmadığını belirten Gültekin, "Kasımpaşa'dan aldığımız son transfer Berat'a gece 23.55'te ben imza attırdım. Halen eksiklerimiz var. Gerekli transferlerin yapılması için çabaladım ama destek görmedim. Transfer döneminde cebimden harcadığım paraları geri alamadım. Bununla ilgili geri dönüş olmazsa hukuki yollara başvuracağım. Biz kurduğumuz takıma, hocamıza sonuna kadar inanıyoruz. Bu takım şampiyon olacak" diye konuştu.

Yazılı bir açıklama da yaparak Osman Dal'la beraber görevden ayrılış süreçlerini camiaya anlatan Ayhan Gültekin, "Değerli Karşıyaka camiası, Karşıyaka Spor Kulübü'nün yönetim kurulu ve futbol şubesindeki görevlerimizden istifa sürecimiz ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Öncelikle sürecin gelişimi ile ilgili bilgilendirmede bulunmak isteriz. 6 Eylül Çarşamba akşamı istifa kararı alarak kulüp başkanımıza telefon ile bildirdik. 7 Eylül Perşembe sabahı da istifa dilekçelerimizi kulübe sunduk. İstifamızın hemen sonrasında futbol şubesinin lağvedildiğini ve yeni futbol şubesini oluşturan isimleri öğrendik" ifadelerini kullandı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

"Mayıs ayında başlayıp 12 Ağustos'a kadar devam eden süreçte iki ayrı genel kurul ve yönetim belirsizliği nedeni ile büyük sorunlar yaşadık" diyen Gültekin, şunları kaydetti:

"Bu sorunların 12 Ağustos sonrası yeni yönetim göreve geldikten sonra çözüleceği düşüncesi ile hiçbir şekilde kamuoyuna yansıtmadık. Mayıs ayında göreve geldiğimiz andan itibaren gece gündüz demeden, maddi manevi her türlü fedakarlığı yaparak öncelikle teknik ekibin sonrasında da kulübümüzü şampiyon yapacak oyuncu kadrosunun oluşturulması için var gücümüzle çalıştık. Takımımıza, geçtiğimiz sezonda bulundukları takımlara katkı sağlamış ve uzun süre almış birçok oyuncu kazandırdık."

"EKİBİMİZE İZİN VERİLMEDİ"

Ayhan Gültekin açıklamasında, "Takımın büyük kısmı 12 Ağustos öncesinde oluşturuldu, zaten oluşturulmak zorundaydı. Yeni yönetim göreve geldikten sonra ne yazık ki futbol şubede birlikte çalışacağımız ekibi bile oluşturmamıza izin verilmedi. Yönetimdeki görev dağılımı sonrasında hareket edemez, karar alamaz duruma getirildik. Ligin başlamasına birkaç hafta kalmasına rağmen eksik olan 3-4 bölgeye transfer yapmamıza destek olunmadı. Bu transferler için ihtiyaç duyulan maddi olanaklar sağlanmayarak kendi kaynaklarımızla transferlerin tamamlanması istendi. Yeni yönetim içerisinde yer alma gibi bir beklentimiz olmamasına rağmen, başladığımız işi yarım bırakmamak adına Azat başkandan gelen teklifi kabul ettik" şeklinde konuştu.

"YÖNETİMDE DIŞLANDIK"

"Yeni yönetimde birlikte çalışmaya başladıktan sonra bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından kabullenilmedik, dışlandık ve yabancılaştırıldık" diyen Gültekin, "Varlığımızdan rahatsız olunduğu davranışlar ile net şekilde ortaya konuldu. Bilinçli bir şekilde istifa etmemiz için çaba sarf edildi. Büyük bir maddi güç ve birliktelik ile kurulduğunu düşündüğümüz yönetim kurulu üyelerinden birkaçı haricinde bugüne kadar maddi destek alamadık. Oyunculara söz verdiğimiz ödemelerde daha lig başlamadan gecikmeler yaşandı. Karakterli ve başarılı oyunculardan oluşan bu kadronun kurulması için harcanan emekler için en küçük bir takdir görmedik. Bu işe takdir görmek için başlamadığımız herkesin malumudur" şeklinde açıklama yaptı.

"EKSİKLER VAR"

Gültekin, Dal'la ortak açıklamasına şöyle devam etti: "Bugün halen bazı bölgeleri eksik olan takımızın kimler tarafından kurulduğunun takdirini Karşıyaka camiasına bırakıyoruz. Bu koşullar altında istenmediğimiz bir yönetim içinde daha fazla devam edemezdik ve bu nedenle istifa kararı aldık. Farklı kanallardan farklı şekillerde manipülasyonu önlemek için bir konuya da açıklık getirmek isteriz. İstifa sonrasında Ayhan Gültekin'in transfer döneminde yaptığı harcamalar kulüp başkanından talep edilmiştir. Ancak kulüp başkanı, herhangi bir gerekçe göstermeden bu harcamaların kendisine ödenmeyeceğini ifade etmiştir. Bu konuda da hakkımızı arayacağımızın bilinmesini isteriz. Bugüne kadar camiamızdan gördüğümüz güven ve destek için teşekkür ederiz. Bundan sonraki günlerde de her zaman kulübümüze ve taraftarımıza elimizden geldiği ölçüde destek olmaya devam edeceğiz."