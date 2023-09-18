KSK şov yaptı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iddialı transferlerle tepeden tırnağa yenilediği kadrosuyla sezona Eynesil Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek başlayan Karşıyaka, evindeki ilk maçta Amasyaspor FK'yı da çok farklı geçti, zirvedeki yerini korudu: 5-1. 25'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Enes'in soldan kullandığı kornere Emre Gemici ön direkte akıl dolu bir kafa şutuyla ağlara yolladı: 1-0. 46'da Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Emre Gemici yine ön direkte kafayla ağlara bıraktı: 2-0. 56'ncı dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Enes müthiş bir şutla kaleciyi avladı: 3-0.

GOLLER DEVAM ETTİ

57. dakikada Samet'in ortası defanstan döndü, Hakan Kuş topu tamamladı: 3-1. 58. dakikada Karşıyaka farkı yeniden üçe çıkarttı. Orta sahadan gönderilen uzun pasla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Enes gelişine vurdu: 4-1. 63. dakikada Cenk Ahmet'in ara pasıyla ceza sahasına giren Bilal çaprazdan takımının 5. golünü kaydederek maçın skorunu belirledi: 5-1.

KAZANAN 11'İ BOZMADI

Karşıyaka'da Teknik Direktör Ersin Aka, ilk maçta Eynesil Belediyespor'u yenen ilk 11'i bozmadı. Toplam 18 yeni transferle tepeden tırnağa yenilenen Karşıyaka'da transferin son haftasında alınan 4 futbolcudan Cenk Ahmet ve Efe Tatlı maça yedek kulübesinde başladı. Transferin son gününde imza atan Fatih Çiplak ve Emre Can kadroya giremedi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'yı taraftarları yalnız bırakmadı. Sezonun ilk iç saha maçında yeşil-kırmızılı taraftarlar Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na akın ederken, ısınma bölümünden itibaren yaptıkları tezahüratlarla takımlarına büyük destek verdi.