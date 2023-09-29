Bayrakları hazırlayın

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'da başkan Azat Yeşil, iddialı açıklamalarda bulundu. Taraflı tarafsız herkesi bayraklarla pazar günkü Turgutluspor maçına davet eden Yeşil, her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi. Sezona 3 galibiyetle başlayan ve 9 puanla zirveye yerleşen Kaf-Kaf'ın çiçeği burnunda başkanı Yeşil, gidişattan memnun olduğunu belirterek, "Karşıyaka'nın kuruluşunda mücadele var. Başarı da bu mücadeleden geliyor. Pazar gününün karnaval havasında geçmesini bekliyoruz" dedi.

Turgutlu maçının önemine vurgu yapan Yeşil, "Pazar günkü maça kilitlendik. İyi bir birliktelik var. Gidişattan memnunuz" ifadelerini kullandı. Karşıyaka'nın İzmir'in değeri olduğunu söyleyen Yeşil, "Herkesi maça davet ediyorum. Eğer Karşıyaka bayrağı yoksa da Türk bayrağı ile davet ediyorum. Çünkü taraflı tarafsız Karşıyaka bir İzmir kulübüdür. Kongrede de söylemiştim. Bayrakları sandıktan çıkartalım. Küs dargın kim varsa kırgınlıkları bir kenara bırakarak Karşıyaka'yı desteklemeye davet ediyorum" dedi.

"GENÇLERDE IŞIK VAR"

Bergama maçında genç birçok oyuncuya fırsat verdiklerini hatırlatan Yeşil, "Mücadeleyi ortaya koyan bu takımda formayı kapar. Biz gençlerimizde o ışığı görüyoruz" diye konuştu.

DURDURULAMIYOR

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona zirvede başlarken, 24 yıl sonra oynadığı ilk 3 lig maçını kazanan Karşıyaka, galibiyet serisine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etti. Yeşil-kırmızılı ekip ilk turda Bergama Sportif'i 2-0 yenerek kupada tur atlarken, ligde 11'de şans bulamayan kadronun performansı da alkış aldı. Karşıyaka'da özellikle yeni transferlerden kaleci Hasan, sol kanat Berat, tecrübeli sağ kanat Cenk Ahmet ve takımda geçen sezondan kalan golcü Fatih Taşdelen ile altyapı patentli Mustafa Durgun gibi futbolcuların kupadaki performansı beğenildi. Ligde pazar günü önemli rakiplerinden Turgutluspor'u Ege derbisinde ağırlayacak Kaf-Kaf'ta Ersin Aka'nın ilk kez 11'de değişikliğe giderek kupada şans bulan bazı isimleri as kadroya monte edebileceği öğrenildi.