KSK’ye tüzük sürprizi

Karşıyaka, mevcut dernek tüzüğünü 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası'na uyumlu hale getirmek için 9 Ekim Pazartesi günü tüzük kongresi düzenleyecek. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde pazartesi saat 17.30'da başlayacak kongre öncesi yapılacak tüzük değişikliği maddeleri kulüpte yeni bir tartışma başlattı. Tüzük kongresinde mevcutta 2 yıl olan kulüp başkanlığına seçilebilmek için üyelik şartının 3 aya indirilmesi oylanacak. Mevcutta 3 yıl olan yeni üyelerin oy kullanabilmesi için gereken süre de yeni tüzük maddesi onaylanırsa 3 aya inecek.

BORÇLANMA MADDESİ DEĞİŞİYOR

Mevcut tüzükte yönetimler 1 takvim yılı içerisinde genel kulüp borcunun yüzde 3'ünü aşan miktarda borçlanmadan sorumlu tutulurken, bu madde de değişecek. Yeni tüzükte bu madde yerine, "Borçlanma miktarı bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde 10'u kadardır. Ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisinden fazla olamaz" maddesi getirilecek. Karşıyaka'da mevcut yönetimin büyük çoğunluğunun hazırlanan yeni tüzükten taslak yönetimle paylaşıldıktan sonra haberi olduğu iddia edildi.