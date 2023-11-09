KSK gaza bastı

İzmir'de 25 yıldır kendi stadının yapılmasını bekleyen kentin en köklü spor kulübü Karşıyaka, senelerdir atıl kalan projeyi gerçekleştirmek için girişimlerini hızlandırdı. Kentte 1998 yılında yeni stat projesini ilk gündeme getiren kulüp olan ancak yıllar sonra projelendirilen Gürsel Aksel Stadı, Alsancak Mustafa Denizli Stadı, Yeni Buca Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı çoktan kapılarını açarken en mağdur kulüp durumuna düşen Kaf-Kaf, yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın yerine yapılacak projeyi yeniden eline aldı. Çimento ve demir maliyetlerinin karşılanması şartıyla kendi şirketiyle de inşaatı üstlenebileceği çıkışını yapan Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, 2013'te çizilen avam projenin mimarı Bahadır Kul'la projede değişiklikler yaptı.

BAKANDAN RANDEVU TALEBİ

Yenilenen projeyle Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan randevu talep eden Yeşil, "Konuyu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile görüşüp desteğini aldık. Bakanımızla görüşüp bu gerekli adımları atmak istiyoruz. Bu işin en kısa sürede çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Stadımız için İzmir Valiliği kanalıyla yeni ihale açılırsa süreç daha da hızlanabilir. Projeyi çizen Mimar Bahadır Kul şu an Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı'nın da inşaat sürecini yürütüyor. Türkiye çapında birçok projede imzası var. Çalıştığımız projede eski projede zayıf kalan maraton tribünde

yi sıra sayıları biraz daha artacak ve localar eklenecek. Mevcut proje 15 bin 500 kişilik. Bu dokunuşlarla kapasite artabilir. Orman Bölge Müdürlüğü'nden tahsis edilecek yere de yeraltı otoparkıyla otopark sorunu çözülecek" dedi.

'BİR AN ÖNCE KAVUŞMAK İSTİYORUZ'

Yeşil, Karşıyaka Stadı'nın Yalı'daki İlçe Stadı arazisi üzerine yapılmasından başka alternatif olmadığını da dile getirdi. Stadyum inşaatı konusunda çok kilit bir noktada olduklarını belirten Yeşil, "Şu an ilçemizde stat yapılabilecek tek alan orası. Arazi de iddia edildiği gibi modern, büyük bir stat için küçük değil. Taraftarımız ve camiamızın benimsediği, Atatürk'ün annesi Zübeyde Ana'nın adını vermek istediğimiz Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'na bir an önce kavuşmak istiyoruz" diye konuştu.

İKİ İHALE İPTAL EDİLDİ

KARŞIYAKA'NIN yeni stat projesini ilk kez 1998 yılında Onursal Başkan Selçuk Yaşar, Yalı Tesisleri ve İlçe Stadı'nın yerine yapılması planlanan plaza, marina ve stadyumla dile getirdi. 2011 yılında şu an altyapı tesisi için kulübe tahsis edilen Mavişehir'deki 100 dönümlük araziye, 2013 yılında da mevcut stat arazisi olan 21 dönümlük Karşıyaka İlçe Stadı arazisine proje çizdirildi. Yalı için Ocak 2014'te 54 milyon TL, Haziran 2017'de 62 milyon TL bedelle TOKİ tarafından yapılan iki ihale de imar planına açılan davalar, ruhsat alınamaması ve aradan geçen süreçteki kur farkı nedeniyle iptal edildi. Karşıyaka'da yeni stat için eski stat, kulüp binası, salonlar ve tenis kortları yıkılırken, arazide başlayan altyapı dolgu çalışmaları 2016'da bırakıldı. Son 8 yıldır atıl kalan stat arazisi otoparka döndü.