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Haberler Karşıyaka İzmir’in zirve inadı

İzmir’in zirve inadı

Pınar Karşıyaka Büyükçekmece galibiyetiyle Play-Off hattına girerken, sezonun flaş takımı Aliğa Petkim 4. sıraya yerleşerek çıkışını sürdürdü.

HABER MERKEZİ
İzmir’in zirve inadı

Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden iki ekip bu sezon zirveye oynuyor. Ligde evinde çıktığı 3 maçı da kazanan ancak gurbette puanla tanışamayan Pınar Karşıya geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup ederek hem deplasman fobisini yendi hem de Play- Off hattına girdi. Her sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa oynayan yeşilkırmızılılar zirve yarışına ortak olmasının yanı sıra Avrupa'da da 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor. B ir diğer İzmir ekibi Aliağa Petkimspor da Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 yenerken evinde 4'te 4 yapıp zirve yarışına ortak oldu. Bu sezon iç sahada Pınar Karşıyaka, Galatasaray ve Tofaş'tan sonra sezonun flaş ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da yenmeyi başaran Petkimspor, 7 maçta 5 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

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