İzmir’in zirve inadı

Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden iki ekip bu sezon zirveye oynuyor. Ligde evinde çıktığı 3 maçı da kazanan ancak gurbette puanla tanışamayan Pınar Karşıya geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup ederek hem deplasman fobisini yendi hem de Play- Off hattına girdi. Her sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa oynayan yeşilkırmızılılar zirve yarışına ortak olmasının yanı sıra Avrupa'da da 2'de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor. B ir diğer İzmir ekibi Aliağa Petkimspor da Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 yenerken evinde 4'te 4 yapıp zirve yarışına ortak oldu. Bu sezon iç sahada Pınar Karşıyaka, Galatasaray ve Tofaş'tan sonra sezonun flaş ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da yenmeyi başaran Petkimspor, 7 maçta 5 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.