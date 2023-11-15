Süper Lig'de hakem kararları büyük tepki çekerken, özellikle '3 büyükler' yine isyan etti. Maçın hakemlerinin yanı sıra VAR hakemlerinin de pozisyonlara müdahale etmemesi eleştirilere neden olurken, 3. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Azat Yeşil de hakem camiasına ateş püskürdü.

3-2 yenildikleri Anadolu Üni. maçında aleyhlerine verilen penaltının eğer VAR hakemi olsaydı %100 iptal edileceğini dile getiren Yeşil, "Ali Koç nasıl linç edildiklerini iddia ediyorsa, biz de adeta katlediliyoruz. Son maçımızda verilen penaltı da bunun en güzel örneği. Yoldan geçen bir çocuğa sorun, 'bu pozisyonda nerde penaltı?' diye sorar. Sayın federasyon yetkililerinden verilen penaltıyı izlemelerini ve hakemle ilgili gerekli işlemleri yapmasını bekliyoruz. Bu maçta belki VAR hakemi olsa penaltı iptal edilecekti. Biz de VAR istiyoruz. Buna çözüm bulunmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARSLAN İLE GÖRÜŞTÜM'

Hatayspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılı camianın 2 penatılarının verilmemesi nedeniyle tepki gösterdiğini hatırlatan Yeşil, "Ben de bu hakem haksız penaltı verdi diyorum. Karşıyaka'nın hakkının bu kadar kolay yenmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi. Teknik direktör arayışına da değinen Yeşil, "Eski hocamız Cihat Arslan ile bir görüşme yaptık. Bir iki gün içinde netlik kazanacak. Hafta sonuna yeni hocamızla bir aksilik çıkmazsa sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

EROĞLU OLMADI

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 maçta 8 puan kaybederek zirvenin gerisine düşen Karşıyaka'da teknik direktör Ersin Aka'nın istifasının ardından listenin ilk sırasına takımın eski çalıştırıcılarından Cihat Arslan'ı alan Karşıyaka'nın Hüseyin Eroğlu ile de iletişime geçtiği öğrenildi. Yeşil-kırmızılılarda başkan vekili Mustafa Karabağlı'nın deneyimli teknik direktör ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, Eroğlu'nun gelen teklife kibar bir şekilde teşekkür ettiği kaydedildi.