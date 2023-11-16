KSK’nin yanındayız

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), yıllardır yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı konusunda açıklamalarda bulundu. Karşıyaka Stadı'nın İzmir'de başlayan ilk stat inşaatı olduğuna dikkat çeken İZVAK, özellikle KSK'nin ezeli rakibi Göztepe başta olmak üzere tüm İzmir kulüpleri adına yayınladığı bildiride yeşilkırmızılı kulübe destek verdi. Açıklamada, Karşıyaka'nın yüz yılı aşkın köklü bir kulüp olduğuna vurgu yapılırken stat konusunda kulübün ve taraftarların büyük bir mağduriyet yaşadığı ifade edildi.

RAKİPLERDEN TAM DESTEK

Yayınlanan bildirideki, "İZVAK çatısı altında iş birliği ve dayanışma içerisinde bir arada olan İzmir kulüpleri, haklı mücadelelerinde Karşıyaka Spor Kulübü'müzün tam destekle yanındadır. Artık bir an evvel harekete geçilerek Karşıyaka Spor Kulübü ve taraftarının yaşadığı büyük mağduriyetin giderilmesi ve yarım kalan stat inşaatının tamamlanması için, konunun tüm paydaşlarını samimi bir iş birliğine, katkı vermeye, sonuç ve hedef odaklı olarak hep birlikte daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz" sözleri takdir topladı.

"GERÇEK KİMLİĞİNE DÖNMELİ"

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nun devletin desteği ile kentteki eksikliği büyük ölçüde giderdiğini de belirten İZVAK, "Karşıyaka yönetimi, inşaatın tekrar başlaması için, konunun diğer paydaşlarının yanı sıra vakfımızla da samimi bir iş birliği halinde yoğun çaba harcıyor. Bu çabalar karşılık bulmalı, yaklaşık yüz yıldan bu yana hizmet ettiği gerçek kimliğine artık geri dönmelidir" ifadelerini kullandı.