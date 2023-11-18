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Haberler Karşıyaka KSK’den çifte hamle

KSK’den çifte hamle

Gündeme gelen Cihat Arslan ve Mustafa Sarıgül ile anlaşamayan Karşıyaka'da listeye son olarak Mesut Bakkal ile Ümit Özat eklendi. Kaf-Kaf’ta yönetim bu iki isimden biriyle anlaşamazsa başka alternatif üretecek.

HABER MERKEZİ
KSK’den çifte hamle

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle teknik değişime gitme kararı alan Karşıyaka'da teknik direktör belirsizliği sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekip, önce Cihat Arslan ardından da Mustafa Sarıgül ile masaya oturarak anlaşma sağlayamamıştı. Bu sefer teknik dümene oturtmak istediği kişide hata yapmak istemeyen Kaf-Kaf, gündemine Mesut Bakkal ile Ümit Özat isimlerini ekledi. İki isimle peş peşe masaya oturup hedeflerini anlatacak İzmir ekibi, nihai kararını verecek. Anlaşma sağlanamaması durumunda KSK, yeni alternatifler üretecek.

YÖNETİM DİKKATLİ DAVRANIYOR

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, teknik direktör seçimi konusunda oldukça hassas davranıyor. Birçok teknik direktör ile görüşüp anlaşma sağlayamayan yeşil-kırmızılı ekip, mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda tecrübeli ve başarı odaklı bir hocayla çalışmak istiyor. Tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal, kariyerinde Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor, Ankaragücü, Samsunspor, Karabükspor, Konyaspor, Mersin İY, Kayserispor, Alanyaspor, Bursaspor, Erzurumspor FK ve Bandırmaspor kulüplerini çalıştırırken, Ümit Özat ise Ankaragücü, Manisaspor, Elazğspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği, Giresunspor, Adana Demirspor ve Ankaraspor'da görev yaptı.

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