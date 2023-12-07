Karşıyakalı taraftarlardan büyük rağbet! Basketbol maçı kapalı gişe oynanacak

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 galibiyetle zirve yarışına ortak olurken, bu sezon ligde ve Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 iç saha maçını da kazanmayı başaran Pınar Karşıyaka, cumartesi günü Galatasaray sınavını yine kapalı gişe oynayacak.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda cumartesi saat 18.00'de oynanacak maçın biletlerine akın etti. Öğrenci 50, tam 100 TL'den satılan biletler satışa çıkar çıkmaz kapışıldı. Kaf-Kaf büyük taraftar desteğini arkasına alacağı karşılaşmayı da kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmeye çalışacak. Pınar Karşıyaka'da bilet fiyatlarında büyük indirime giren basketbol şube yönetimi son haftalarda günlük maç biletlerini 50 ve 100 TL'den satışa sunuyor.