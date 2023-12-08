Karşıyaka’da milli gurur

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, altyapısında başlattığı yeni yapılanma hamlesiyle uzun süre sonra milli takımlara oyuncu göndermenin gururunu yaşadı. Yeşil-kırmızılıların U15 takımında forma giyen 14 yaşındaki defans oyuncusu Metehan Yavaş, U15 Milli Takım'a davet edildi. U15 Milli Takımı, 14-22 Aralık tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak. Karşıyaka'nın Elit Akademi Ligi U15 takımında oynayan Metehan Yavaş, 1.79'a ulaşan boyu ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. DEFANSTA İKİ EKSİK

Son lig maçında evinde son sıradaki Bulvarspor'la berabere kalarak zirve yarışında yara alan Karşıyaka, pazar günü deplasmanda yine alt sıralardaki Hacettepe 1945 ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılılarda maç öncesi savunmada Alper Tatlısu ve Alpay Koldaş sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.