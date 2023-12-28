Şampiyon yapmaya geldim

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve hedefinin gerisinde kalan Karşıyaka'nın devre biter bitmez takımı emanet ettiği teknik direktör Erkan Sözeri, ekibiyle birlikte şampiyonluk için geldiklerini söyledi. Taraftarların inanırsa maça geldiğini ifade eden Sözeri, "Önce bu inanmışlığı yerleştireceğiz. Ben nasıl büyük bir camiaya geldiğimi biliyorsam buradaki oyuncular da bu formanın büyüklüğünü bilecek. Kariyerli oyuncularımız var, iyi bir takımımız var. Eksiklerimizi aşağı yukarı tespit ettik, ilk yarıdaki tüm maçları izledik, analizlerimizi çıkardık, teşhisleri yaptık, tedavi de hazır. Bunları çok çabuk hayata geçirip inşallah şampiyon olacağız" diye konuştu.

'KAMP DÖNEMİ ÇOK ÖNEMLİ'

Önlerindeki 1 aylık kamp döneminin çok önemli olduğunu kaydeden Sözeri, "Kampa gideceğiz, burada takım birlikteliği, bütünlüğünü ekibimize aşılayacağız, hazırlık maçlarıyla antrenmanlarla oyun anlayışımızı yerleştireceğiz. Oyuncumuz da hangi takımın formasını giydiğini hissedecek. Bunları yaptığımız zaman karşılığında şampiyonluk gelecek. Taraftarlarımıza da büyük iş düşüyor" şeklinde konuştu.

'BU YAŞTA BİLE OYNARIM'

"26 yıl sonra Iğdır'ı şampiyonluğa taşıdım, şimdi bu gururu Karşıyaka'da yaşamak istiyorum" diyen Sözeri, "Yıllarca şampiyonluk sevinci yaşamamış bir camia var, çok kıymetli bir başkan ve yönetim kurulu var. Şampiyonluğa odaklanmış bir yönetimimiz var. Taraftar itici gücümüz olacak ve oyuncularımız rakibimiz karşısında stres yapmadan bu gücü kullanacak. Ben 56 yaşındayım, Karşıyaka taraftarının önüne çıksam 30 dakika futbol oynarım çünkü o taraftar beni oynatır. Çok kariyerli oyuncularımız var, onlar liderlik yapacaklar. Böyle camiaların Süper Lig'de olması gerekir. Buralardan çok çabuk sıyrılmak lazım ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün bunu da yapacak gücü var. İnşallah bu bize nasip olacak" açıklamasını yaptı.