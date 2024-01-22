Pınar KSK darmadağın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya konuk oldu. Geçtiğimiz hafta Aliağa Petkim'i yenerek tekrar çıkışa geçen ve hafta içinde de Rio Breogan'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan Kaf-Kaf, maça iyi başladı. Carey ve Hilliard ile sayılar bulan ve 8 sayı farka ulaşan kırmızı- yeşilliler, ilk çeyreği 16-18 önde geçti. Ancak ikinci çeyreğin başında ibre bir anda tersine döndü. Savunmasını sertleştiren ev sahibi, dış şutlarda da etkili olunca bir anda 11 sayılık farka ulaştı: 31-20. Çeyreğin sonuna doğru farkı daha da açan Fenerbahçe devreyi 45-30 önde geçti.

TEMPOLU OYUN DEVAM ETTİ

İkinci yarıda Pınar Karşıyaka rakibinin hızlı oyunlarına ayak uydurmakta zorlandı. Üçüncü çeyrek 71-48'lik skorla geçildi. Fark 20 sayının üstüne çıktıktan sonra iki takımın koçu da rotasyona gitti. Son çeyrekte farkı daha da açan F.Bahçe Beko sahadan 30 sayı farkla 93-63 galip ayrıldı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 28 puanla 4'üncü sırada kalırken, sarı-lacivertli ekip ise 31 puanla 2. sıradaki yerini korudu.