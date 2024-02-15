Pınar KSK’nin gözü finalde

Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray Ekmas'ı evinde taraftarının büyük desteğiyle baştan sona önde götürdüğü maçta 88-72 yenerek Konya'daki Dörtlü Final'e kalan Pınar Karşıyaka, gözünü 10 yıl sonra kupayı yeniden havaya kaldırmaya dikti. Tarihindeki ilk ve tek Türkiye Kupası'nı 2014 yılında yine antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde finalde Anadolu Efes'i yenerek kazanan Kaf-Kaf, rakibiyle 10 sene sonra bu kez yarı finalde eşleşti. Çeyrek finalde Manisa BŞB'yi 94-85'le geçen Anadolu Efes, KSK'nin final yolundaki rakibi olurken, iki ekip 16 Şubat Cuma günü saat 18.00'de Konya Karatay Spor Salonu'nda kozlarını paylaşacak.

RAKİP ANADOLU EFES OLDU

Yarı finali geçen taraf pazar günü Türkiye Kupası için final maçına çıkacak. Son olarak 7 yıl önce 2017'de kupada yarı final oynayan Pınar Karşıyaka, Ankara'daki organizasyonda yine Anadolu Efes'e 79-74 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı. Bu sezon önce yarı finali geçmeyi ardından finalde kupaya uzanmayı isteyen Karşıyaka, rakibiyle ligde ilk yarıda İstanbul'da oynadığı ilk maçı 101-85 kaybedip evindeki rövanşı 99-81 kazanmıştı. Çeyrek finaldeki Galatasaray galibiyeti sonrası ilk olarak Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ı ölümünün ilk yıl dönümünde anan Ufuk Sarıca, "Cuma günü yine bir final maçı oynayacağız. Anadolu Efes'e saygı duyuyoruz. Belki onlar maçın favorisi olabilir ama biz kazanmak için tüm gücümüzü sahaya koyacağız. Pazar günü Konya'da son maçı oynamak istiyoruz" diye konuştu. Karşıyaka Asbaşkanı İlker Ergüllü, Türkiye Kupası'nda öncelikli olarak finali hedeflediklerini söyledi.

OYUNCULARA MİLLİ DAVET

PINAR Karşıyaka'nın üç oyuncusunun FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takıma çağırıldığı duyuruldu. Oyun kurucu Kenan Sipahi ve pivot Furkan Haltalı, Türkiye A Milli Takımına davet edilirken, şutör Thomas Akyazılı ise Belçika A Milli Takımına çağırıldı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan P. Karşıyaka, "Oyuncularımız 22-26 Şubat tarihlerinde düzenlenecek FIBA EuroBasket Elemeleri için milli takımlarına davet edildi. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.