Kaf-Kaf bombardımanı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Karşıyaka, zirve mücadelesinin yanında hücumdaki üretkenliği ile de dikkat çekiyor. Ligde son 4 maçını da kazanarak 51 puanla üçüncü sıraya yerleşen yeşil-kırmızılılar, lider Batman Petrol'un 3 puan gerisinde yer alıyor. Kaf-Kaf, bu sezon geride kalan 28 haftada rakip ağları 53 kez sarsarken 3. Grup'un en golcü ekibi olmayı başardı. Bu sezon toplam 47 gol atan lider Batman Petrolspor dahil 14 takımı geride bırakan Karşıyaka, rakiplerine adeta hücum dersi verdi. Gol yollarındaki etkinliğiyle ön plana çıkan İzmir ekibi sadece kendi grubundaki takımları değil, 3. Lig'de 56 ekibi de geride bıraktı.

4 TAKIMI GEÇEMEDİ

Karşıyaka sadece 4 takımın gerisinde kalırken, 1. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Kepezspor (61) ve ikinci sıradaki Aliağa FK (54) ile 4. Grup'ta bir üst lige çıkmayı garantileyen lider Adana 1954 FK'nın (56) ardından en golcü dördüncü ekip oldu.

FATİH VE ŞEREF OYNAYAMAYACAK

Karşıyaka bu hafta Hacettepe 1945 önünde iki önemli silahından yoksun olacak. Son haftalarda Enes'le iyi bir ikili olup son 3 maçta 5 gol birden atan ancak Bulvarspor maçında dizinden sakatlanan Fatih Taşdelen ve adalesinden sakatlanan Şeref'in forma giyemeyeceği ifade edildi.