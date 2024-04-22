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Haberler Karşıyaka KAF-KAF sevinemedi

KAF-KAF sevinemedi

Karşıyaka taraftarı önünde Hacettepe ile yenişemedi, umudunu Play-Off’a bıraktı. İzmir temsilcisi lider Batman Petrol ve ikinci Elazığ'ın kazandığı haftada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Yeşil-kırmızılıların sezonu üçüncü sırada bitirmesi kesinleşti.

HABER MERKEZİ
KAF-KAF sevinemedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta bir üst ligi hedefleyen Karşıyaka evinde kümede kalma mücadelesi veren Hacettepe 1945 ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında havlu attı. 11'de konuk ekip etkili geldi. Soldan Hakan'ın ortasında Fatih kafayı vurdu, kaleci Enes köşeye giden topu kornere tokatladı. 41'de rakibinden kaptığı topla soldan Hacettepe ceza sahasına giren Barış'ın vuruşunda kaleci Salih gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi. 68'de orta sahada Karşıyakalı Emre'nin hatalı pasında topla buluşan Ataberk'in ara pasında defansın arkasına koşu yapan Mehmet Akyüz, ceza sahasına girip plase bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

BERABERLİĞİ 90+3'TE YAKALADI

83'te Bilal sağdan kesti, Mehmet'in yakın mesafeden kafa şutunda top üst direği sıyırdı. 90+3'te sağdan Cenk Ahmet'in kullandığı kornerde iyi yükselen Batuhan topu kafayla kaleye gönderdi, defansın çıkardığı topu genç futbolcu takip ederek tamamladı: 1-1. Maç bu skorla tamamlandı. Grupta 4 maçlık galibiyet serisi sona eren ve bitime 1 hafta kala normal sezonu 3. sırada bitirmesi kesinleşen 52 puanlı Karşıyaka Play-Off'lardan hedefine varmaya çalışacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı dolduran Karşıyakalı taraftarlar maçtan sonra futbolcuları alkışlarla uğurlayıp şampiyonluk için söz istedi

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