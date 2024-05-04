Türk futbolunun en köklü kulüplerinden Karşıyaka Play-Off kabusunu yine aşamazken, üst üste 7. sezon da en alt profesyonel lig kategorisi olan 3. Lig'de mahkum kaldı. 2002 yılından bu yana katıldığı hiçbir Play- Off etabında mutlu sona ulaşamayan İzmir temsilcisi 6. kez finallerden hüsranla ayrıldı. Sezona yine büyük umutlar ve yıldızlar topluluğu kadroyla başlayan Karşıyaka'nın tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarına rağmen tarihinde ilk kez profesyonel ligde yer alan düşük bütçeli rakibi Anadolu Üniversitesi'ne 1-0 yenilip erken elenmesi camiayı kahretti.

ERKEN HAVLU ATTI

Sezon öncesi çok iddialı transferler yapan Kaf- Kaf, inişli çıkışlı geçen lig maratonunda 3 farklı teknik adam yönetiminde şampiyonluğu ıskaladı. Grubu 3. sırada bitirerek Play-Off'ta saha avantajını eline geçiren yeşil-kırmızılılar, tek maç eleme usulüne göre oynanan ilk turda kalesinde gördüğü tek golle hayallerine havlu attı. Yaz döneminde aylarca olağanüstü kongre tartışması yaşayan Karşıyaka'da 5.5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı ağustos ortasında görevi bırakırken, şubat ayında Azat Yeşil'in yerine İlker Ergüllü başkanlığa geldi. Ancak camianın son haftalarda yaşadığı kenetlenme Play-Off'u geçmeye yetmedi.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ 22 YILA ÇIKTI

Transfer yasağı ve altyapı oyuncularının kaldığı kadrosuyla tarihinde ilk kez 2018'de 3. Lig'e düşen Karşıyaka, bir daha da bu kabustan uyanamadı. Daha önce 2019 ve 2020'de 3. Lig'de Play-Off oynayan, transfer yasağını kaldırdıktan sonra 2 yıl Play-Off'a dahi giremeyen Kaf-Kaf, bu sezon finallere adını yazdırmasına rağmen makus talihini yenemedi. 2002'den bu yana 22 senedir katıldığı Play-Off maçlarında başarı gösteremeyen, son şampiyonluğunu ise 21 yıl önce 2003'te 2. Lig'de yaşayıp bir daha kupa göremeyen Karşıyaka, yeni sezonda da 3. Lig'de mahkum kaldı.

DEV KAMPANYA DA YETERLİ

Yönetimin önceki gün oynanan Play-Off maçı öncesinde başlattığı "Şampiyonlukta sen de ol" kampanyası da yeterli olmadı. 4 yıl sonra Play- Off oynayan takımı ödüllendirmek ve şampiyonluk primi vermek için başlatılan kampanyada ilk günden 15 milyon TL toplanması oyuncular üzerinde beklenen etkiyi yaratmadı.

TRANSFERDE DE DİKİŞ TUTTURAMADI

Bu sezon yıldızlar topluluğu kadro kurup sezon başında 18, devre arasında 5 olmak üzere toplam 23 transfer yapan Karşıyaka yine hayal kırıklığı yaşadı. Sezon başında hücum hattına Yasin Ozan ve Adem Büyük gibi yıldızları alan Kaf- Kaf'ın elinde sezonun ikinci yarısında yalnızca Fatih kaldı. Büyük umutlarla gelen yıldızlar Cenk Ahmet, Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref gibi isimler de fark yaratamadı. Karşıyaka, orta sahada da sezon boyunca eleştirilen Barış Sağır, Emre Keleşoğlu gibi isimlerle sezonu boynu bükük tamamladı.