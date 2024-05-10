Karşıyaka’da ara fiyasko

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'un ilk turunda sürpriz şekilde elenen Karşıyaka'nın ara transferde kadrosuna dahil ettiği isimler beklenen katkıyı sağlayamadı. 10 numara pozisyonunda kadroya dahil edilen 34 yaşındaki Mehmet Alaeddinoğlu 5'i ilk 11'de 13 maçta süre alırken 1 gol atabildi. Sakatlık problemleri yaşayan sağ kanat Şeref Özcan 4'ü 11'de 7 maçta süre alıp skor üretemedi. Sol bek Adnan Emir Koldere 2'si 11'de 7 maçta 172 dakikada sahada kaldı. Stoper İsmail Güner istikrarlı bir şekilde 11'i ilk 11'de 13 maçta 997 dakika oynadı. Eyüpspor'dan kiralanan sağ bek Erdem Gökçe ise takımın bankoları arasına girmişken çapraz bağlarının kopması nedeniyle sezonu erken kapattı. Devre arasında alınan futbolculardan Mehmet, Şeref ve Erdem'in sözleşmeleri bitti.